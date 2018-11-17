Почти половина украинцев получает государственную помощь - министр (видео)

На данный момент 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

44% украинцев получают государственную помощь, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина – государство социальное", – отметил министр в эфире "Радио Свобода".

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В частности, как отметил Андрей Рева, на данный момент 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

"Уже по состоянию на сегодня около 5 миллионов домохозяйств получают субсидию. Еще миллион 900 тысяч – мы посмотрим, сколько из них придет, как они задекларируют свои доходы и так далее. То есть говорить о том, что кого-то лишили субсидии, оснований нет. Потому что некоторые еще просто не обратились", – сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предоставил право выбора украинцам: пользоваться в отопительный сезон при оплате жилищно-коммунальных услуг льготой на тепло или субсидией.