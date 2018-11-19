Заробитчане смогут получить субсидию только при условии декларирования доходов - Минсоцполитики

По словам министра, речь о налогообложении в результате декларации полученных из-за границы доходов не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания.

Декларирование доходов при назначении субсидий является необходимым условием для украинских граждан, работающих за границей, для корректного расчета начислений.

Читайте такжеПочти половина украинцев получает государственную помощь - министр (видео)

Об сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву.

Министр подчеркнул необходимость декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах, для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий.

"Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа. На практике происходит следующее - кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ (единый социальный взнос - УНИАН), часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогами государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами - налогоплательщиков в Украине", - цитирует министра пресс-служба.

Рева также отметил, что о налогообложении в результате декларации полученных из-за границы доходов речь не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем - но тогда не нужно обращаться за субсидией", - резюмировал Андрей Рева.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров Украины внес изменения в программу оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривень за голову. Также субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя. Право на помощь от правительства также имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.