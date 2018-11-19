Открыто онлайн-голосование за лучший ЖК Киева и области

Покупка жилья в новостройках - это всегда масса вопросов и рисков. Как выбрать надежного застройщика? Как понять, что он придерживается всех строительных норм?

Все уже привыкли искать ответы в Интернете: читать отзывы, просматривать форумы, спрашивать совета в соц. сетях и т.п. Это занимает очень много времени и усилий.

Коллектив realt.ua решил объединить все мнения и оценить каждый жилой комплекс на основе народного голосования.

16 ноября стартовало онлайн-голосование за лучший ЖК Киева и области — первая народная премия недвижимости REALT GOLDEN KEY .

Голосование продлится до 1 декабря. Победителям — жилым комплексам, которые набрали наибольшее количество баллов — будут вручены золотые ключи.

1. КТО В ЖЮРИ?

Наше жюри – это вы. Победителей REALT GOLDEN KEY определит только народ. Вы можете оценивать любые ЖК-номинанты, о которых вам есть что сказать. Никаких экспертов, аналитиков рынка недвижимости, представителей властей и т.п. Никакого влияния на ход голосования и определение победителей извне как финансово, так и технически. Это — главный залог успеха всего мероприятия.

2. КАК ОЦЕНИВАЕМ?

Критерии оценки в REALT GOLDEN KEY тщательно продуманы. При голосовании учитываются самые важные параметры жилого комплекса: соотношение цены/качества, инфраструктура, архитектура, а также уровень народного доверия к застройщику этого ЖК. После подсчета общего балла определят жилые комплексы-победители в каждом классе новостроек: эконом, комфорт, бизнес и премиум. А также как отдельная номинация - лучший ЖК Киевской области.

3. КОГО ОЦЕНИВАЕМ?

Номинантом может стать любой жилой комплекс Киева и пригорода, подавший онлайн-заявку. Все заявки проходят строгую проверку. К голосованию не допускаются финансовые пирамиды и ЖК «на уровне котлована». Участие в REALT GOLDEN KEY бесплатное для всех ЖК — это исключает возможность просто «купить» приз.

4. КТО ОРГАНИЗАТОР?

Идея и организация проведения в Украине народной премии недвижимости принадлежит порталу REALT.UA. Это первый сайт в UA-нете, который собрал все новостройки на одном ресурсе и запустил Форум для их обсуждения. За 18 лет существования он помог многим определиться с выбором жилья и не попасть в строительные аферы. Репутация REALT.UA и будет залогом доверия к REALT GOLDEN KEY.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАРОДНОМУ ЖЮРИ!

Именно вы вручаете ключ доверия!