Кабмин хочет урезать расходы на субсидии почти на четверть

Этот показатель на 3,8% больше объема финансирования субсидий на текущий год без учета расходов на погашение долгов за предыдущие периоды.

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено 55 миллиардов гривень на финансирование программы предоставления жилищных субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, что на 22,5% меньше объема расходов на эти цели на текущий год.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву, в то же время, этот показатель на 3,8% больше объема финансирования субсидий на текущий год без учета расходов на погашение долгов за предыдущие периоды.

"В 2018 году на программу жилищных субсидий было заложено 71 миллиард гривень, но из этой суммы почти 18 миллиардов гривень - долги за предыдущие периоды. Кстати, 2018 год стал первым годом, когда правительство не только не наращивало долги по субсидиям, но и уменьшило их на 18 миллиардов гривень. Поэтому на субсидии было предусмотрено 53 миллиарда гривень, а на следующий 2019 год предусмотрено 55 миллиардов гривень", - цитирует пресс-служба министра.

В сообщении подчеркивается, что на увеличение количества субсидиантов влияет рост тарифов, а на уменьшение их количества и размера субсидий влияет рост доходов украинцев. В связи с тем, что в течение двух лет коммунальные услуги и цены на газ не росли, в то же время, в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30%, а заработные платы в течение первого полугодия также увеличились на 25%.

"Поэтому, если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5%, что повлияет на увеличение тарифа на отопление в среднем на 16%, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом, следовательно, резких изменений в количестве субсидиантов и размерах субсидий не будет", - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство разрешило украинцам выбирать между субсидией и льготой на тепло в отопительный сезон.

Монетизация жилищных субсидий в Украине будет проходить в три этапа: первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов, на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.