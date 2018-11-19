Концертные залы и театры обяжут создать безбарьерное пространство для людей с инвалидностью

Согласно проекту ГСН, места для лиц с инвалидностью в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, что обеспечит полноценное восприятие события.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины готовит изменения в государственные строительные нормы (ГСН) с целью ввести четкие и обязательные параметры устройства доступной среды для всех групп людей с инвалидностью в помещениях театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других общественных заведений.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Сходить на новый фильм или посетить спектакль в театре для людей с инвалидностью непросто, ведь почти все помещения таких общественных заведений недоступны для них. Например, в Украине действует лишь один театр с обустроенным безбарьерным пространством для людей с инвалидностью. Это театр на Подоле в Киеве. В противоположность этому, в большинстве европейских стран доступны практически все такие общественные заведения. И эту ситуацию нужно менять, поэтому в проекте новой ГСН прописаны четкие обязательные нормы по устройству безбарьерного доступа в помещениях театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других общественных заведений в Украине ", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно проекту ГСН, места для лиц с инвалидностью в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, что обеспечит им полноценное восприятие события.

«Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть обеспечены: беспрепятственный доступ в здание и помещение с помощью пандусов, подъемников или лифтов, ширина дверей не менее 0,9 м, специально оборудованные туалетные комнаты и тому подобное. Для людей с нарушениями слуха сидячие места нужно размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука. Кроме этого, в аудиториях и залах с фиксированными сиденьями на 50 человек и более необходимо предусматривать не менее 4% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Для людей с нарушениями зрения должна быть обеспечена необходимая тактильная и визуальная информация. В помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров допускается использовать другие компенсирующие мероприятия. Например, аудиосопровождение», – отметил он.

Кроме этого, по словам Парцхаладзе, в зрительных залах с количеством мест более 800 должны быть повышенные требования к безопасности и созданы надлежащие условия для безопасной эвакуации людей с инвалидностью, которые имеют сложности с передвижением.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует обновить строительные нормы (ГСН) и предлагает при строительстве гостиниц предусмотреть обязательное проектирование не менее 10% мест для проживания людей с инвалидностью.