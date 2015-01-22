Желаете жить на Манхэттене, но любите Львов? Есть решение!

Она ощутима, прочна, красива.

С моей точки зрения, она даже артистична.

Я просто обожаю недвижимость.

Дональд Трамп

Осенью 2014 г. в респектабельном районе галицкой столицы опытная и амбициозная строительная корпорация «Риэл» начала возведение современного, элегантного и комфортабельного жилого комплекса «Манхэттен». Новостройка, которая является жилищем бизнес-класса, призвана создать атмосферу домашнего уюта в самом центре Львова и, подобно одноимённому району Нью-Йорка, стать неотъемлемой частью города.

Благодаря уникальному месту расположения комплекса по улице Степанивны, 8/12, из окон его квартир будут открываться роскошные панорамные виды, поэтому можно сказать, что для будущих жителей «Манхэттена» выражение «высокий уровень жизни» приобретает буквальное значение. Рядом со зданием, кроме известных бизнес-центров, находятся главные объекты инфраструктуры: железнодорожный вокзал, Собор Святого Юра, Львовский цирк, гуманитарная гимназия и детский сад.

Манхэттенский стиль просматривается во всех деталях строения и идеально впишется в архитектурный ансамбль города Льва. Безусловно, во время строительства «Манхэттена» используются только современные, долговечные, энергоэффективные и экономичные материалы и технологии, а сама новостройка будет оснащена металлопластиковыми окнами, индивидуальным отоплением, паркингом и бесшумным лифтом.

«Манхэттен» предоставляет возможность уединиться со своей семьёй в тихом месте, при этом находясь в 5-10 минутах от центра города. Тут можно будет вести практически загородный образ жизни, пребывая за шаг от кипучего центра европейского города.

Желаете жить в «Манхэттене»? Ждать осталось недолго! Строительство комплекса началось в ноябре 2014 года, а уже в 2016 изысканные апартаменты «Манхэттена» откроют свои двери для собственников жилья высшей пробы! Поспешите!

Более подробно о ЖК «Манхеттен»