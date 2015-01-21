Учреждения и организации за месяц перейдут из государственной в коммунальную собственность

Кабинет министров Украины в течение месяца передаст из государственной в коммунальную собственность учреждения и организации в рамках изменений в Бюджетный кодекс обюджетной децентрализации.

Соответствующие изменения опубликованы в газете «Урядовый курьер» №10 от 21 января.

Согласно переходным положениям закона, вступившего в действие с 1 января, для передачи учреждений и организаций установлен месячный срок с момента публикации закона.

Одновременно с передачей учреждений и организаций в коммунальную собственность правительство запретит отчуждение имущества профессионально-технических и высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации до принятия законодательства о профобразовании.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталья Яресько, представляя законопроект в парламенте, заявила, что введение бюджетной децентрализации позволит местным органам власти привлечь только по налоговым поступлениям до 25 млрд грн дополнительных доходов.

Читайте такжеПраво выдавать разрешения на строительство отдадут местным властямСправка УНИАН. Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию.

Правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.

По информации Министерства финансов, на 16 января в стране утверждены 1405 местных бюджетов различных уровней, что составляет 11,9% от их общего количества.