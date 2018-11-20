Питьевое водоснабжение в Украине под угрозой - водоканалы

Из законопроекта о государственном бюджете на 2019 год исключили выделение средств для финансирования программы «Питьевая вода Украины».

Централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалась под угрозой по причине исключения из законопроекта о государственном бюджете на 2019 год средств для финансирования программы «Питьевая вода Украины».

Читайте такжеЦентрализованное отопление и водоснабжение в Украине умирает – глава «Нафтогаза»

Об этом сообщается на странице Ассоциации «Укрводоканалэкология» в Facebook.

"Кабинет Министров Украины исключил из проекта Закона Украины «О государственном бюджете на 2019» средства, предусмотренные для финансирования программы «Питьевая вода Украины», которая была принята для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривень из государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн. По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потерь воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривень разницы в тарифах. При этом выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги.

"По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения в Украине, составляет около 40 млрд долларов США. Это колоссальная сумма, которая является неподъемной для водопроводно-канализационной отрасли. Водоканалы Украины рассчитывают хотя бы на минимальную поддержку государства, необходимую для проведения неотложных работ", - сообщается на странице Ассоциации.

Как подчеркивается, если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, "уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения".

Ассоциация «Укрводоканалэкология», которая объединяет водопроводно-канализационные предприятия, обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой предусмотреть в проекте бюджета Украины на 2019 средства для финансирования программы «Питьевая вода».

"Укрводоканалэкология от имени водоканалов Украины обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам с просьбой не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект Закона Украины «О государственном бюджете на 2019»", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве повысили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.