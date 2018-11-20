Махинации с соцвыплатами: около 70 тысяч украинцев получают несколько субсидий по разным адресам

Минфин благодаря верификации с начала года выявил злоупотребления с соцвыплатами почти на 6 млрд грн.

Министерство финансов Украины, благодаря верификации социальных выплат, с начала года предотвратило неэффективное использование 5,9 млрд грн бюджетных средств и вернуло в бюджет 46,5 млн грн.

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Как сообщается на сайте Минфина, за этот период министерство направило около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий.

По информации Минфина, проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе-сентябре показали, что более 68 тыс. человек получают несколько субсидий по разным адресам.

Также, в качестве иллюстрации, в Минфине привели пример, как гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и при этом оформил субсидию в размере 2 тыс. грн.

«Таких случаев много, и это несправедливо. Остановка процесса верификации приведет к росту злоупотреблений средствами налогоплательщиков», - прокомментировал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

В Минфине подчеркнули, что проводимая с 2016 года верификация соцвыплат позволяет государству выявить мошенников в этой сфере и направить средства тем, кто действительно нуждается в помощи.

При этом отмечается, что Минфин никоим образом не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан, так как работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основании действующих нормативно-правовых актов.

Также сообщается, что для комплексного урегулирования вопросов верификации Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров соответствующий законопроект, а также завершает внедрение новой современной автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации.

Справка УНИАН. Верификация государственных выплат представляет собой комплекс мер по сбору и проверке достоверности информации, подтверждающей право на получение государственных выплат и их размер.

Конституционный суд Украины в октябре текущего года признал неконституционным предоставление Министерству финансов права получать информацию, содержащую персональные данные. Суд принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой относительно соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного кодекса.