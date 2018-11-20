Тигипко не разрешили строить 115-метровую высотку в центре Киева

Генплан столицы запрещает строительство в центре выше 27 м, а высота будущего дома – 115 м (33 этажа).

Министерство культуры отказало в согласовании ООО «Виолия» историко-градостроительного обоснования по строительству 115-метровой многоэтажки на вул. Антоновича, 136-138. Об этом свидетельствует официальный сайт Министерства культуры.

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Минкульт зарегистрировал соответствующее заявление фирмы «Виолия» 26 октября.

Как сообщали «Наші гроші», на вул. Антоновича, 136-138 ООО «Виолия» и ООО «Пирит» намерены построить 33-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

Компания «Пирит» получала участок по указанному адресу для строительства офисного центра. Одновременно в январе этого года Департамент градостроительства КГГА выдал фирмам градостроительные условия и ограничения, которым разрешили строить на участке «многофункциональный комплекс», а по факту – жилую высотку.

Поскольку вул. Антоновича – это центр Киева, то здесь существует ограничение по высоте. Генплан запрещает строительство выше 27 м, а высота будущего дома – 115 м (33 этажа). Именно этот вопрос относительно высоты и решал Минкульт.

Напомним, что компания «Пирит» пытается согласовать в Минрегионе отклонения от государственных строительных норм.

Учредителем ООО «Пирит» является кипрская компания «Девисал Лимитед», конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.

Вместе с этой фирмой градостроительные условия и ограничения на проект получало также недавно созданное ООО «Виолия», учредителями которого являются Максим Кузьменко и Ольга Майская.