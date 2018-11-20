Минрегион определил параметры обустройства паркомест для людей с инвалидностью

В проекте новой ГСН определено, что ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 м.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовил изменения в государственные строительные нормы (ГСН) с целью определить обязательные параметры, детализированные требования и привести конкретные примеры обустройства на открытых автостоянках паркомест для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сейчас согласно действующему законодательству, на парковках должны обязательно предусматривать не менее 10% машиномест для людей с инвалидностью. При их проектировании важно соблюдать ряд обязательных требований. Я говорю о ширине или длине таких паркомест. Если человек передвигается на коляске, то надо, чтобы было достаточно места для выезда и разворота этого тележки. Поэтому в новой ГСН о доступности мы детализируем требования наглядными визуальными примерами, как все должно быть запроектировано. Чтобы не возникало ситуаций, когда специальные паркоместа есть, но свободно выйти из автомобиля и разместить коляску нельзя из-за малого пространство или мешает бордюр», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в проекте новой ГСН определено, что ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 м. «Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля, чтобы использовать пандус или подъемное устройство. Такие паркоместа должны быть размещены не дальше 50 м от доступного для лиц с инвалидностью входа в здание, при жилых зданиях - не далее 100 м. Они должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения с пиктограммами международного символа доступности», - написал он.

Парцхаладзе добавил, что новую ГСН о доступности планируется утвердить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует обновить строительные нормы (ГСН) и предлагает при строительстве гостиниц предусмотреть обязательное проектирование не менее 10% мест для проживания людей с инвалидностью.