Инвестиции в мировую коммерческую недвижимость за год составили $463 млрд

С начала 2014 г. объем сделок с мировой недвижимостью достиг $463 млрд, что на 23% выше показателя трех кварталов 2013 г. ($378 млрд), подсчитали аналитики компании JLL, передают Ведомости.

Самой привлекательной для инвесторов стала американская недвижимость

Почти половина от мирового объема инвестиций пришлась на рынки Северной и Южной Америки — США, Бразилии, Мексики. По подсчетам JLL, в недвижимость этих регионов с начала года было вложено $207 млрд, что на 35% выше, чем за девять месяцев 2013 г.

Рост активности на американских рынках отмечают и аналитики Cushman&Wakefield. Согласно отчету компании, рынок Северной Америки вырос в основном за счет международных игроков, которые инвестировали на 47% больше, чем в прошлом году. К примеру, в США объем международных инвестиций вырос на 43% за счет инвесторов из Канады, Китая и Австралии.

В европейский рынок вложили $170 млрд

На втором месте по инвестиционной привлекательности стоит европейская недвижимость. По подсчетам аналитиков JLL, с начала года инвесторы вложили в недвижимость Европы $170 млрд. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2013 г.

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На европейском рынке недвижимости самым привлекательным для инвесторов городом остается Лондон, считают аналитики Cushman&Wakefield. «Лондон стал крупнейшим рынком в мире по объему международных инвестиций», — говорится в отчете компании. В недвижимость Лондона за год было вложено $47,3 млрд., что на 40,5% выше прошлогоднего показателя.

Инвестиции в Азию сократились

К недвижимости в странах Азиатско-Тихоокеанского региона инвесторы в прошлом году отнеслись спокойно. По подсчетам аналитиков JLL, с начала года в недвижимость этого региона было вложено $86 млрд, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого года. «Инвесторы хотят инвестировать в Азию, и этот рынок особенно интересен пенсионным фондам и страховым компаниям. Однако динамика не столь позитивна за счет экономической неопределенности и ужесточения требований к заемному капиталу на некоторых рынках», — поясняют аналитики Cushman&Wakefield.

Российский рынок потерял почти половину инвесторов

Между тем российский рынок недвижимости продолжает терять инвестиционный капитал. По подсчетам аналитиков JLL, за три квартала 2014 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $2,8 млрд, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. «Инвесторы опасаются рисков, связанных с напряженными отношениями между Россией и Западом, нестабильностью в Украине, замедлением экономического роста и волатильностью обменного курса», — поясняет руководитель отдела исследований компании JLL Том Манди, слова которого приводятся в сообщении компании.

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Москва, которая традиционно находилась в приоритете у инвесторов, в том числе и международных, теряет статус крупнейших инвестиционных рынков мира. По данным отчета Cushman&Wakefield, Москва покинула топ-20 крупнейших инвестиционных рынков мира и занимает теперь 29-е место по объему инвестиций в мире. По подсчетам компании, за год (в период с III квартала 2013 г. по II квартал 2014 г.) в московскую недвижимость инвесторы вложили $6,284 млрд, что на 13% меньше, чем в прошлом периоде. «Значительное падение коснулось международных инвестиций, которые сократились более чем на 50% по сравнению с прошлым периодом и перенесли Москву с 15-го на 48-е место в рейтинге стран по объему международных инвестиций», — констатируют аналитики Cushman&Wakefield.

«С учетом значительного объема капитала, который инвесторы готовы вложить в недвижимость в ближайшее время, мы прогнозируем годовой объем сделок в секторе на $700 млрд. Последний раз такой результат был зарегистрирован в 2006 г.», — комментирует руководитель группы мировых финансовых рынков и инвестиций компании JLL Артур де Хааст.

Ранее УНИАН сообщал, что стоимость жилой недвижимости в Лондоне росла так быстро, что местные жители потеряли возможность купить себе жилье.