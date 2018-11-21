Смела полностью обеспечена теплом – мэр
02:25, 21 ноября 2018Недвижимость
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Городской голова Смелы заявил, что 20 ноября он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.
Все котельные города работают в полном режиме / фото УНИАН
Город Смела Черкасской области полностью обеспечен теплом.
Об этом в комментарии "112 Украина" заявил мэр Смелы Алексей Цыбко.
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"Все 19 коммунальных предприятий, котельных работают в полном режиме и дают тепло. Были прорывы, но мы их ликвидировали", - отметил Цыбко.
Он добавил, что 20 ноября он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.
"Я поблагодарил Петру Алексеевичу за включение семидесятитысячного города в отопительный период и процесс ... Президент понял меня. Мы еще встретимся с ним лично. Я переговорил насчет позиции Смелы и смелян", - добавил мэр Смелы.
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