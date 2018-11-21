Сумма коммунальных субсидий сократилась втрое

Субсидии на оплату ЖКУ были назначены более 3,86 млн семей.

Жителям Украины в январе-октябре 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,164 млрд грн, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 857,6 млн грн, в сельской – 307,2 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ за 10 месяцев были назначены 3,865 млн семей. В городской местности субсидии назначены 2,63 млн семей, в сельской – 1,23 тыс. семей. По сравнению с январем-октябрем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 52,6%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличился на 57,8% – до 538,9 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.