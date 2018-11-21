В украинских школах появятся эвакуационные двери "антипаника"

Минрегион обязал застройщиков устанавливать в школах безопасные эвакуационные двери без затворов со свободным открыванием изнутри без ключа.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с 1 сентября внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и обязало застройщиков устанавливать в школах безопасные эвакуационные двери без затворов со свободным открыванием изнутри без ключа – двери "антипаника".

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, эта норма является обязательной и распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего и последипломного образования, а также учебных комплексов.

«Безопасность детей должна быть всегда в приоритете. Поэтому при разработке новой ГСН об учебных заведениях мы ввели обязательное обустройство эвакуационных выходов дверью «антипаника». Это двери, которые свободно открываются изнутри помещения без ключа, простым нажатием, и обеспечивают быструю эвакуацию без столпотворения", - написал он.

Парцхаладзе также напомнил, что эвакуационные выходы должны быть в постоянном свободном доступе и их ни в коем случае нельзя перекрывать или загораживать, что, к сожалению, иногда случается даже в учебных заведениях.

По его словам, согласно ГСН, двери эвакуационных выходов из коридоров этажа, лестничных клеток, актовых и физкультурно-спортивных залов, аудиторий, классов, учебных кабинетов и лабораторий, вестибюлей и другие двери на путях эвакуации в школах не должны иметь затворов, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа в случае пожара.

«В учебных заведениях нельзя устраивать эвакуационные выходы через раздвижные, вращающиеся и подъемно-опускные двери, а также турникеты, вращающиеся или расходящиеся», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.