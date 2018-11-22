"Нафтогаз" обвиняет облгазы Фирташа в попытке сорвать отопительный сезон

Компания обвинила облгазы, большинство которых принадлежит Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки рынка газа, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обвиняет облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки на рынке газа Украины, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточной балансировки газа НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе "РГК" Дмитрия Фирташа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточного балансирования были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами, что делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.

Сообщается, что на необходимости предоставить корректную и достоверную информацию облгазами о своих потребителей еще до 18 октября настаивала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поскольку этот фактор стал одним из факторов переноса внедрения суточного балансировки регулятором на 1 декабря 2018 года, однако облгазы, вопреки поручение регулятора устранить нарушения, так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению Информационной платформы. Более того, треть облагазов (14 из 44) вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования Информационной платформы и не внесли никакой информации о своих потребителях газа.

"Отсутствие корректной информации о потребителе в реестре Информационной платформы означает, что такой потребитель не сможет получать газ с 1 декабря. В основном это касается защищенных категорий потребителей, для которых "Нафтогаз" поставляет природный газ на условиях ПСО", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с письмом, в котором указывает на недопустимые риски, которые ставят под угрозу успешное внедрение суточного балансирования с 1 декабря из-за предоставления облгазами некорректных данных в реестр потребителей Информационной платформы.

"Введение суточного балансировки в таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от "Нафтогаза", что приведет фактически к срыву отопительного сезона", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что "Нафтогаз" не сможет предоставлять номинации потребителям на условиях ПСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлено номинации.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября НКРЭКУ перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. "Укртрансгаз" с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.