Жилой комплекс /Чайка\ снова ЛУЧШИЙ!

Жилой Комплекс /Чайка\ в очередной раз получил признание экспертов девелоперского сообщества. Сегодня, 16 ноября, на торжественной церемонии VI Всеукраинской строительной премии iBuild легендарный комплекс, построенный девелоперской компанией /ОМОКС\ во главе с управляющим собственником Алексеем Кулагиным, одержал победу в номинации «Измерение успеха» - «Лучший жилой массив 2018» в Украине!

Ibuild - это ключевой отраслевое мероприятие по определению лучших специалистов, проектов, объектов и предприятий строительной сферы! Ежегодная Премия Ibuild не имеет аналогов и проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины.

Победители были определены по результатам открытого онлайн-голосования на сайте ibuild.ua и голосования Экспертного совета. На премии было представлено три основные номинации награждения: Персональная Премия «Лучший среди равных», Корпоративная Премия достижений «Измерение успеха» и Премия блестящих достижений «Открытие года».

Премия iBuild - это тринадцатая награда в 13 - летней истории кондоминиума. В 2007 году ЖК /Чайка\ впервые назван лучшим, в течение 2011 - 2018 комплекс продолжал подтверждать высокий уровень застройки и обслуживания, получая многочисленные награды, среди которых: «Национальная торговая марка года», «Лучший жилой комплекс года», «Выбор года», «Лидер отрасли», «Лучшие дома и сооружения».

Такой успех вполне логичный и обоснованный, ведь в жилой комплекс /Чайка\ не имеет аналогов в Украине. За 13 лет истории комплекса, застройщик - девелоперская компания /ОМОКС\ во главе с управляющим собственником Алексеем Кулагиным, смогли доказать свою надежность, профессионализм и качество застройки. Этому свидетельствуют 33 построенных и введенных в эксплуатацию дома и более чем 12 000 счастливых жителей. Инженерно-коммуникационные мощности комплекса могут обеспечить жизнедеятельность 300 000 города. Комплекс находится под круглосуточной охраной. 39 гектаров территории озеленены ландшафтными композициями и альпийскими горками. ЖК / Чайка \ - это более 40 объектов инфраструктуры на территории работают: собственные школы и детские сады, медицинские центры, магазины, фитнес-центры, поле для мини футбола, крытый теннисный корт, баскетбольная площадка, ресторан и кафе. Всего 10 минут езды на общественном транспорте и Вы - на метро Житомирская.

Управляющий собственник девелоперской компании / ОМОКС \ Алексей Кулагин и Президент группы компаний /Чайка\ Оксана Кулагина поздравляют всех жителей и инвесторов с общей победой, ведь ЖК /Чайка\ - уютный и комфортный /дом\, в который раз лучший в Украине! Это место, где ты в безопасности, где можно быть собой. Здесь всегда тебя ждут и заботятся. Это собственный уютный мир, который не хочется покидать.

ЖК /Чайка\ - именно то место, где чувствуешь Я /дома\.

Ссылка на сайт: ЖК /ЧАЙКА\