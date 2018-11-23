Министр финансов заявила, что в бюджете-2019 хватит средств на субсидии

В Госбюджете-2019 запланировано 58 миллиардов гривень на субсидии.

В утвержденном Верховной Радой проекте Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривается 58 миллиардов гривень на субсидии населению, что должно покрыть все потребности.

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Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Финальные расчеты наши и Министерства социальной политики показывают, что та сумма, которая есть в государственном бюджете, является достаточной, чтобы в 2019 году полностью потребность в субсидии была обеспечена", - сказала она.

"В проекте, который был нами подан, запланировано 58 миллиардов, из которых 55 миллиардов это стандартная программа субсидий, но она у нас уже разделена на две подпрограммы, потому что мы предусматриваем монетизацию субсидий в следующем году. Соответственно, у нас будут отдельные программы", - добавила министр.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий.