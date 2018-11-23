Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть

Тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд населения предлагается с 1 января 2019 увеличить до 961,06 гривни за 1 Гкал.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифа на производство тепловой энергии компанией "Киевтеплоэнерго" на своих ТЭЦ на 22,3%, до 961,06 гривни за 1 Гкал (без НДС), с 1 января 2019 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Согласно решению, НКРЭКУ также повысила тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций в 2 раза, до 981,81 гривни за 1 Гкал, но снизила тарифы на производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений на 17,4%, до 981,46 гривни за 1 Гкал.

Регулятор также снизил тариф компании на отпуск электроэнергии на 23,1%, до 140,94 коп/кВт-ч. (без НДС).

Также НКРЭКУ пересмотрела тарифы на производство электроэнергии и тепловой энергии на ТЭЦ других предприятий. Так, например, тариф на производство тепловой энергии компанией "Львовтеплоэнерго" на ТЭЦ-1 для нужд населения увеличится на 21,3%, до 1018,41 гривни за 1 Гкал; для нужд религиозных организаций - в 2 раза, до 1043,59 грн за 1 Гкал; при этом снизится тариф на производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений - на 31,3%, до 1044,19 гривни за 1 Гкал.

Тариф "Львовтеплоэнерго" на отпуск электроэнергии будет снижен на 28,6%, до 196,2 коп/кВт-ч. (без НДС).

Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало проект решения о повышении тарифа на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения с 1 декабря 2018 года на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал. Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.

Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" опубликован проект тарифов и на 2019 год, согласно которому тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% от действующего – до 1103 гривень за 1 Гкал, религиозных организаций – до 1171 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.

19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.