Отопление в Украине подорожает в среднем на 17%

Средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности, для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 гривень.

Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1%, говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на информационный запрос УНИАН.

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"По предварительным расчетам НКРЭКУ, сделанным с учетом требований действующего законодательства, для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности, для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 гривень и таким образом вырастет в сравнении с предыдущей на 161 гривню.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года повысить тариф на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения на 32% - до 1038,8 гривни за 1 Гкал.