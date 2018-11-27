Украина с начала года сократила ввод в эксплуатацию жилья

Всего введено в эксплуатацию более 5,2 миллиона квадратных метров жилья.

В январе-сентябре 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 61 180 новых квартир общей площадью 5,231 миллиона квадратных метров, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

"За этот период в эксплуатацию ввели на 15% меньше жилой площади в новостройках, чем за аналогичный период предыдущего года, что объясняется объективными факторами. Рынок становится более равномерным и стабильно развивается после изрядного бума жилищного строительства в прошлом году. Кроме того, все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что тоже в свою очередь влияет на введенные в эксплуатацию объемы", - цитирует Парцхаладзе пресс-служба Минрегиона.

Согласно сообщению, в январе-сентябре в городах было принято в эксплуатацию 3,31 миллиона квадратных метров жилья (63,3%), а в сельской местности – 1,92 миллиона квадратных метров (36,7%). В многоквартирных жилых домах было введено в эксплуатацию 49,7% от всего жилья.

В разрезе регионов лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тысячи квадратных метров), Львовская область (595,3 тысячи квадратных метров) и Киев (616,2 тысячи квадратных метров). Лидером по темпам прироста является Херсонская область с показателем 200,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 9% - до 10,206 миллиона квадратных метров.