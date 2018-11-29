Киевсовет узаконил строительство скандально известных "домов Войцеховского" на Троещине

Депутаты утвердили проект землеустройства и передали землю обслуживающему кооперативу для завершения строительства.

Киевсовет узаконил строительство жилого комплекса на ул. Николая Закревского, 42, в Деснянском районе столицы, строительство которого было начато компанией скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 66 из 96 депутатов Киевсовета.

Сегодняшним решением Киевсовет утвердил проект землеустройства земельного участка по указанному адресу площадью 1,3 га и передал его обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительный кооператив «Наша жемчужина» в аренду на 5 лет.

Как отмечалось на заседании, в решении речь идет об обеспечении около 400 семей подачей воды и энергоснабжением. На сегодняшний день часть домов жилого комплекса уже введена в эксплуатацию и находится в собственности жителей. Решение позволит завершить строительство.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Киевский городской голова Виталий Кличко предложил включить в повестку дня заседания сессии Киевсовета скандально известный проект решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 13 ноября 2013 года № 518/10006 «Об утверждении городской программы создания (обновления) градостроительной документации в г. Киеве», из-за которого срывалось не одно заседание горсовета.

Согласно объяснению мэра, этот проект включает, в частности, пункт о решении проблемы жителей жилого комплекса «Наша жемчужина», который так же, как ряд других комплексов, незаконно построен в столице компанией Войцеховского.

Кличко заявил, что проблему граждан-инвесторов надо решать и для этого надо принимать указанный проект решения в градостроительную документацию.

Однако ряд депутатов Киевсовета выступили против и предложили подготовить отдельное решение по этому жилому комплексу.

В частности, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что этот проект решения нельзя принимать, потому что он охватывает 213 ДПТ, каждый из которых включает около 200 га территорий, а следовательно, в целом охватывают большую территорию Киева, а не только микрорайон Троещины.

«Мы за то, чтобы решить проблемы. Но протягивать 200 незаконных детальных планов территорий, принимать решение, которое наплодит сотни «застроек Войцеховского» - это решение является незаконным по сути и по форме», - отметил он.