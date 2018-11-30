"Новогодняя" коммуналка: чего ждать от тарифов и что будет с субсидиями

Новогодние праздники украинцы встретят с новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Они, с учетом очередного повышения цены газа для населения с 1 ноября, по предварительной оценке профильной Нацкомиссии, в среднем, увеличатся более чем на 17%.

НКРЭКУ рассчитала, что стоимость централизованного отопления для однокомнатной квартиры вырастет с 975 до 1136 гривен, то есть, на 161 гривню. Но это – усредненный показатель. К тому же, подсчеты неокончательные. Кроме отопления, подорожают горячая вода – примерно на 18%, холодная вода и водоотвод – еще плюс 18-20%.

Эти цифры идут в разрез с обещанием премьера Владимира Гройсмана. Он утверждал, что тарифы после подорожания газа не могут быть повышены более чем на 16%, иначе это – мошенничество: «Чрезмерное повышение тарифов на тепло и воду на фоне повышения цены на газ - это мошенничество и попытка нажиться на людях, а ответственность повесить на кого-то другого… Люди должны понять, что вопрос цены газа важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%». При этом Гройсман подчеркнул, что граждан, которым трудно платить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий.

История «под газом»

Безусловно, с такими тарифами без соцпомощи большинство украинцев не обойдется. Министр соцполитики Андрей Рева уверяет, что в 2019 году количество субсидиантов и размер субсидий останутся на уровне 2018 года. Правда, уточняет, что «на количество субсидиантов влияет два фактора: первый - повышение тарифов. Это приводит к тому, что число субсидиантов и размер субсидий растут. С другой стороны, на размер субсидий и количество субсидиантов влияет рост соцстандартов». По его мнению, рост цен на газ соответствует росту пенсий и средних зарплат по Украине.

Действительно, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в октябре выросла на 25% - до 9218 гривен. Сумма, вроде бы, приличная. Но, любопытно, как можно было подсчитать среднюю зарплату, если от 40% до 60% экономики Украины находится в тени? К примеру, только за 10 месяцев этого года Фискальная служба выявила более 7 тысяч наемных работников без оформления, нарушения зафиксированыу 46% проверенных субъектов хозяйствования. Кстати, задолженность по зарплате составляет на сегодня почти 3 миллиарда гривен.

К тому же, все счастливые получатели «большой» зарплаты сразу вылетают из числа субсидиантов. Причем, одновременно, по новым правилам так называемого аудита предоставления соцпомощи для оплаты коммуналки, такой «средний класс» ставит под вопрос получение субсидии и для всех тех, кто с ними прописан на одной площади.

В регионах, особенно в сельской местности, в созданных «коммунальных» комиссиях уже разгораются скандалы по этому поводу. И не мудрено. Самая большая тяжесть от увеличения тарифа на газ ложится на сельских жителей, на домовладельцев, причем периферийных, где зарплат городских нет. Обогрев для этих людей в денежном виде – катастрофа. Спорные вопросы – кто где прописан, кто с кем живет - правительство своим постановлением переложило на плечи местной власти, конкретно – местных комиссий. Но люди сейчас говорят о том, что добиться правды у таких комиссий невозможно. Они сразу указывают на первый пункт постановления правительства – все члены семьи должны предоставить справку о доходах, и при этом не важно, где ты проживаешь. Дошло до того, что многие уже призадумались о выписке «богатых» родственников, или о разводе с «обеспеченными» супругами.

Рева на всех телеэфирах заявляет, что ничего не нужно менять в своей семье, просто необходима справка, что человек не проживает, и вопрос решается. А если нет, то обращайтесь напрямую в Минсоцполитики. Однако на местах всегда срабатывает человеческий фактор, а разбирательства в министерстве займут массу времени, что отодвинет предоставление субсидии на неопределенный срок. Как результат - с начала года объем субсидий сократился втрое. На будущий год из бюджета на эти цели будет выделено на 20 миллиардов меньше – 55 миллиардов гривен (якобы 20 миллиардов в этом году были выделены на погашение долга), из них еще 20 миллиардов пойдут на монетизацию субсидий, которая стартует с 1 января 2019 года.

В правительстве уверяют – волноваться нет причин. Эксперты же считают, что средств на субсидии, действительно, может не хватить. Как выход, в Украине должна на полную заработать программа энергоэффективности, которая будет способствовать модернизации домов прошлого века постройки, сократит в разы энергопотребление, а значит приведет к экономии средств. Но, к сожалению, для этого мало что делается.

«Кривой» бюджет и «пиарная» энергоэффективность

Заместитель главы профильного парламентского комитета Алена Бабак считает, что абсолютно все во власти понимают - выделенных денег на субсидии будет недостаточно, особенно с учетом того, что в госбюджете предполагается еще одно повышение стоимости «голубого топлива» для населения с 1 мая на тысячу гривен.

«И эти изменения были внесены в проект госбюджета уже ко второму чтению, изначально этого не было. То есть, украинцам еще раз поднимут цену газа. Спрашивается, как же тогда хватит на субсидии выделенной суммы? Хотя, они уже сократили количество субсидиантов в разы, только за октябрь на 10%, а с начала года – на 57%. Кроме того, уже есть 5 миллиардов госдолга по субсидиям, плюс нужно погасить старую задолженность, которая не погашена, она зависла. В бюджете, как минимум, должно было быть на субсидии на 5 миллиардов больше, чем в этом году. Правительство сказало, что данный вопрос - под их ответственность. Возможно, это просто игра. Кроме того, пока будет придумана система монетизации, пока заработает принцип администрирования, которого до сих пор нет, хотя на деле уже давно должен был быть в силе - с начала этого отопительного сезона, и монетизация тоже требует финансовых затрат, отведенные на эти цели 20 миллиардов будут где-то лежать, а местным бюджетам предоставили вдвое меньше, чем планировалось», - подчеркнула депутат.

По ее словам, есть еще один очень любопытный момент - в бюджете вдруг появилась статья «Фонд президента для поддержки образовательных и молодежных программ» на 1 миллиард гривен. В пояснительной таблице, среди возможных направлений использования этих средств, значится – установление льгот для компенсации увеличения цены газа для населения. «То есть, сначала правительство поднимет еще раз цены на газ, а потом расскажет, что всем поможет фонд Петра Порошенко, который создается на госсредства в разделе Министерства образования и аккумулируются за счет налогоплательщиков. Это – ненормально, особенно с учетом будущих выборов», - отметила Бабак.

Что касается новых правил предоставления субсидий и ситуации на местах, то, по ее мнению, все перевели в режим ручного управления.

«Постановления должны работать максимально прозрачно. И нужно было сразу выписывать правила четко, а не потом объяснять, что с этим делать. Министр соцполитики советует обращаться с проблемными вопросами прямо к нему в ведомство. Думаю, все споры решаемы. Но это - время, и оно затягивается, чтобы перебросить многих субсидиантов на следующий год, чтобы вписаться в бюджет этого года. Ведь пока разбираются комиссии, субсидии людям не назначают. То есть, это – растягивание во времени платежей. Чтобы казначейству не нужно было искать сейчас деньги на субсидии, чтобы можно было перекрыть кассовые разрыва в текущем бюджете, поступления в который уже ниже плановых», - прокомментировала ситуацию Бабак.

Татьяна Бойко, координатор жилищных программ Гражданской сети ОПОРА, считает, что в Украине для решения «тарифных» проблем должны были бы работать программы энергоэффективности, но, к сожалению, этого нет. «Теплые» кредиты тоже в подвешенном состоянии. При этом отсутствуют параллельные инструменты поддержки, да и с Фондом энергоэффективности вопросов масса.

«Субсидии – это исключительно для самых бедных. Думаю, что у нас субсидии как раз и выполняют теперь эту социальную функцию. Решить «тарифную» проблему могла бы программа энергоэффестивности с главным инструментом - льготным кредитованием. Оно должно быть доступно для всех. Но на сегодня кредиты недоступны, так как процентная ставка находится на таком высоком уровне, что люди не могут себе этого позволить. Что касается «теплых» кредитов, то и с ними большая проблема. Могу об этом сказать, как один из авторов программы. На нее закладывается критически мало денег. Программа для двух категорий - ОСМД и собственников индивидуальных домов. Средства выделяются следующим образом - их нет в январе, потом они появляются в феврале-апреле и заканчиваются в мае-июне. То есть, большая часть людей и хотела бы этим кредитованием воспользоваться, но не может. И главное – «теплые» кредиты должны работать параллельно с местными программами поддержки, так как они покрывают только тело кредита, а есть еще процентная ставка. Чтобы сделать их массово доступными, как раз и требуется параллельная поддержка. Должен был заработать Фонд поддержки энергоэффективности, на который в госбюджете в 2017-2019 годах было направлено 1,600 миллиарда гривен. Деньги закладываются, но в 2017 году они вообще не были использованы – просто еще не было Фонда, в 2018-ом он был создан, но не выдал еще ни одного продукта, можно сказать, что деньги «пропали». В 2019 году деньги есть, но Фонд так и не заработает. То есть, деньги направляются на инструмент, которого нет, и в ближайшей перспективе не будет. В этом и проблема – элементарная имитация: с одной стороны - мы поддерживаем энергоэффективность, с другой – реальных действий нет», - пояснила эксперт.

По ее словам, еще есть коммерческие инструменты поддержки, к примеру, программа Q energy: «Это – хороший инструмент, и условия, и предлагаемое оборудование, но он для состоятельных людей. Бедный человек не может себе это позволить. Поэтому и нужны параллельные программы поддержки, но этим никто не занимается. Только один пиар».

Бойко считает, что «неплохой выход из ситуации – монетизация субсидий, в бюджете на 2019 год чуть-чуть на эти цели выделение средств предусмотрено. Правда, через пень-колоду. Монетизация – хорошая программа, но только она была бы к месту еще три года назад».

Вот и выходит, в первую очередь, чтобы облегчить положение украинцев из-за повышения цен на газ, а государству помочь вылезть из «болота» субсидирования, нужно ввести в действие инструменты, которые по сей день находятся в замороженном состоянии. Необходимо кредитование – самое доступное и простое в администрировании, а также важен приход бизнеса в сферу ЖКХ, который сам предложит методы и средства для энергоэффективности. Но все перечисленное не работает. Что касается нюансов новых правил субсидирования, то пока мы не изменим институт прописки, проблема будет существовать для многих и долгое время. Впрочем, нет ничего не решаемого, нужно просто захотеть. А вот хочет ли этого государство, большой вопрос.

Нана Черная