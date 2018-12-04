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Новые дома – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон

15:41, 04 декабря 2018
Недвижимость
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Отныне новые дома в Украине будут только с пандусами / фото УНИАН

4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает запрет вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.

За соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" проголосовало 230 народных депутатов, пишет 24 канал.

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Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Как пояснил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или иное безбарьерное пространство.

Чиновник анонсировал уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", который должен вступить в действие уже весной 2019-го.

Напомним, с 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.

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Теги: #люди с инвалидностью