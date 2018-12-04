Новые дома – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон
4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает запрет вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.
За соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" проголосовало 230 народных депутатов, пишет 24 канал.
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Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.
#Рада8 приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон "О регулировании градостроительной деятельности" (относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности)" #ЗП7370— Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 4 декабря 2018 г.
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Как пояснил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или иное безбарьерное пространство.
Чиновник анонсировал уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", который должен вступить в действие уже весной 2019-го.
Напомним, с 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.