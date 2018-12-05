Проект застройки Южных Осокорков будет представлен на Градостроительном совете

В проекте кроме жилья предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, благоустроенные места для отдыха и рекреационные зоны.

4 декабря в столице состоялось совместное совещание с участием мэра Киева Виталия Кличко, представителей застройщика, общественных активистов и руководителей профильных департаментов КГГА. В ходе совещания обсудили конфликтный вопрос вокруг строительства жилого комплекса «Патріотика на озерах».

Компания-застройщик предоставила всю разрешительную документацию, подтверждающую законность строительства. Как уже неоднократно сообщалось, в проекте кроме жилья предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, благоустроенные места для отдыха и рекреационные зоны.

«Главный вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, садики, школы – все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества», – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Столичный мэр обратился к представителям компании-застройщика с просьбой сделать детальный макет застройки территории и представить его на Градостроительном совете.

«Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, – отметил Кличко. – Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но без согласия громады мы не можем продолжать строительство», – отметил мэр столицы.

Он также призвал все стороны действовать исключительно в правовом поле, а также не использовать эту ситуацию с целью получения сомнительных политических дивидендов.