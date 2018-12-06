Спасибо Кличко за тепло и воду

Говорят, власть нужно не ругать, а хвалить. Тогда у нее появляется стимул творить больше хороших и благородных дел. Да, что там говорить – даже философ и писатель Альбер Камю когда-то подметил: «Для человека больше пользы, когда его изображают в выгодном свете, чем, когда его без конца попрекают его недостатками. Всякий человек, естественно, старается походить на свой лучший образ». А политик – тем более.

Вот и я хочу похвалить мэра Киева Виталия Кличко. За его изысканный и жесткий стиль управления городом-миллионником, подобранную команду профессионалов, как в центральном аппарате, так и на местах. При таком управлении не то, что лишняя мышь во дворе не проскочит, даже труба незамеченной не лопнет.

Ну, конечно, всякое может быть. За всем не усмотришь. Вот, к примеру, недалеко от моего дома на Оболони еще в конце августа произошло ЧП. Ну, как ЧП. Обычное для города событие – лопнула труба, вода пошла фонтаном. Делов-то – приехать, разрыть, заменить трубу и засыпать яму.

Но, оказывается, нынче в Киеве не все так просто. В моем случае было так. Сначала приехали добрые молодцы, дышащие огненной водой, которые давай землю-матушку долбить. Докопались они до ржавых труб, скрутили их жестко проволокой и бросили. Уже и сентябрь с октябрем прошли, потом ноябрь канул в Лету, декабрь холодный наступил, а трубы все не укрытые, «окопы» не зарытые.

Не удивительно, что из труб сначала вода ручейком бежала, потом фонтаном исходила. А пар-то какой в морозные дни стоял! Как на термальных источниках в Косино (кстати, говорят, принадлежат они фонду братьев Кличко). Вы не представляете, какая это красота. Неописуемая.

Так было больше месяца. Правда, некоторым такая картина очень даже нравилась: в основном, жильцам соседнего дома, у которых была вода и тепло. Они, на фоне такого окопного пейзажа с дымкой, табунами ходили фотографироваться. А вот жильцам моего дома такая картина была почему-то не по душе.

Наверное, не романтики они. Не ценители красоты. Все звонили то на городской колл-центр, то на телефонную линию «Киевтеплоэнерго», нового коммунального предприятия, отвечающего за теплосети в столице. И все жаловались, что тепла в доме нет. Да еще и указывали, сколько воды «Киевводоканала» в землю уходит. Смешные. Той воды у «Киеводоканала» - не меряно, кубами не пересчитать. Посмотрите, на Днепр, какой полноводный. А тут, в каком месте три месяца льется вода? Разве на это кто-то обратит внимание?

Представляете, с какими железными нервами работают люди в колл-центрах? Им говоришь, что, мол, трубу прорвало, вода фонтаном льется, тепла в доме нет, а они - выслушали и говорят: «Запишите номер вашего обращения!».

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Признаюсь, меня тоже бес попутал. Испугался я, что в холодной квартире дети замерзнут. Начал тоже в колокола бить. Особенно после того, как в отделе ЖКХ Оболонского района сказали, что денег на ремонт или замену труб нет. Пришлось сначала пресс-службу администрации Оболонского района побеспокоить, а потом и пресс-секретарю заместителя мэра Киева Петра Пантелеева горе излить.

И надо им сказать спасибо - что-то сдвинулось. Зашевелись. Уже в тот же день «разведчик» в желтом жилете появился. Правда, он тоже не удержался – сфотографил красоту. Может Виталий Владимирович лично попросил? Или глава района Александр Цибульчак захотел хоть одним глазком на пейзаж взглянуть?

А к вечеру и вовсе возня пошла. Машины появились. И молодцы со сварочными аппаратами. И как начали что-то паять и «варить» - дым пошел, искры посыпались.

На следующий день и воду, и тепло стали в дом запускать. Правда, ненадолго. Всего на час.

Но все равно, спасибо. И районным, и городским властям. И отдельная благодарность за тепло и воду конкретно мэру Киева.

Не успели отремонтировать трубы возле моего дома, как прорвало центральную теплотрассу

А почему на час всего тепло дали? Да потому, что не успели отремонтировать трубы возле моего дома, как прорвало центральную теплотрассу. И теперь уже без тепла сидит полмассива Оболонь - 160 жилых домов, 16 дошкольных учреждений и 10 школ района.

Думаю, ремонт на три месяца не затянется. За сутки управятся. Особенно после того, как все дружно мэра за его поступки и управление похвалим.

Не оставит же Кличко Киев без тепла! А что? Хороший лозунг на выборы.

Николай Бабич