На ремонт системы водоснабжения в Украине необходимо $20 миллиардов - специалисты

По данным специалистов, через пять лет 50 % южных регионов могут остаться без централизованного водоснабжения.

Журналисты узнали, что в ремонт и реконструкцию отечественной системы водоснабжения и водоочистки в Украине необходимо инвестировать как минимум 20 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

Об этом говорится в статье «Как пить дать», опубликованной в журнале «Новое время».

«По оценке Укрводоканалэкологии, для того чтобы критическая ситуация не переросла в безвыходную, в ближайшие десять лет в переоснащение, а по сути — в латание отрасли нужно инвестировать $19,5 млрд. Ну а чтобы вывести ее на европейский уровень, предстоит выложить $40 млрд», - говорится в статье.

По подсчетам журналистов, эта сумма сопоставима с объемом всех прямых иностранных инвестиций за 27-летнюю историю независимой Украины.

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Отмечается, что на реконструкцию и ремонт систем водоотвода необходимо вложить 9,9 млрд долларов. Реконструкция и ремонт систем водоснабжения, по приблизительным подсчетам, обойдется Украине в 7,6 млрд долларов, а снижение энергоемкости подачи воды в 1,3 млрд долларов. На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов. Таким образом, в ремонт систем водоснабжения и водоотвода Украины необходимо вложить около 19,7 млрд долларов.

Вице-президент Ассоциации Укрводоканалэкологи Ольга Бабий объяснила журналистам, что за счет неконтролируемого использования аграриями минеральных удобрений происходит загрязнение нитратами подземных вод, а значит — колодцев.

По ее данным, южные украинские области (Николаевская, Херсонская, Одесская) стремительно обезвоживаются, что заметно по падению уровня вод в подземных источниках.

“А там высокая потребность ворошении, - пояснила Бабий. - Через пять лет 50 % южных регионов останутся без централизованного водоснабжения”.

Как сообщал УНИАН, в Киеве повысили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

Полный текст читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 6 декабря 2018 года