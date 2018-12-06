В "украинском Хогвартсе" в Черновцах отключили отопление: студентов отпустили домой

Учебный процесс приостановлен во всех 17-ти корпусах крупнейшего высшего учебного заведения региона.

В Черновцах из-за отсутствия теплоснабжения сегодня отменили занятия во всех 17 корпусах Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ректор вуза Степан Мельничук.

По его словам, 5 декабря после обеда во всех помещениях университета был отключен газ. Как отметили в компании «Черновцыгаз», это связано с тем, что предприятие не получило подтверждения объемов потребления газа на декабрь.

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В то же время Мельничук отметил, что «учебные пары никто не отменял, однако ректорат рекомендовал руководителям факультетов отпускать студентов, если в аудиториях холодно». Таким образом, сегодня преподаватели всех факультетов отпустили студентов с занятий.

«Есть теплые аудитории, а есть холодные. Мы же настаиваем, чтобы при минусовой температуре студентов отпускали домой», - сообщил Мельничук.

Он выразил надежду, что проблема решится до завтра, 7 декабря. В то же время Мельничук заявил, что эта проблема возникла не по вине университета.

«Это не нашего уровня проблема. Это проблема между компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. Одни не подали лимиты потребления газа, и сейчас они выясняют отношения. Если сегодня до 14.00 не появится газ, то будем менять поставщика», - добавил ректор.

В целом же «Черновцыгаз» по этой причине отключил от газоснабжения 10 учреждений по всей Черновицкой области, в том числе и в двух подразделениях Черновицкого горсовета - в отделе экономического развития общин и управлении физической культуры. Как сообщили сотрудники этих подразделений, они включили на работе электрообогреватели.

*** Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - самое большое высшее учебное заведение Черновицкой области. Он состоит из 13 факультетов, одного колледжа и института. Учебный процесс проводится в 17 корпусах вуза. Общее число студентов, обучающихся на дневной форме - примерно 11 тысяч.