В Украине запретили проектировать открытые парковки внутри небольших жилых кварталов

Согласно ГСН, постоянные и временные паркоместа в таких кварталах должны располагаться со стороны улиц или проездов, в подземных или многоэтажных автостоянках.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и запретило организовывать постоянные или временные открытые автостоянки внутри небольших жилых кварталов до 3 га, что будет способствовать повышению безопасности и комфорта жителей, которые там живут.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, новая ГСН "Планировка и застройка территорий» действует с 1 сентября этого года.

"Хаотично припаркованные автомобили в кварталах - это реальность многих украинских городов. Кроме того, что это очень портит их внешний вид и загораживает места для прогулок и отдыха жителей, это также несет большие риски. Ведь в случае чрезвычайной ситуации из-за припаркованных авто не сможет проехать специальная техника: пожарная или скорая помощь. Поэтому в новых нормах проектировать в таких кварталах паркоместа запрещено. Речь идет именно о малогабаритных кварталах с периметральной застройкой, когда жилые и общественные здания размещаются сплошь вдоль улиц и проездов", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно ГСН, постоянные и временные (гостевые) паркоместа в таких кварталах должны располагаться со стороны улиц или проездов, в подземных или многоэтажных автостоянках. Въезд внутрь квартала разрешается только автомобилям скорой помощи, пожарной и другой спецтехнике.

Кроме того, по словам замминистра, в новой ГСН усовершенствованы требования к безопасному проектированию внутридворовых территорий, а именно - к проезду специальной техники во двор. Так, в новых жилых домах высотностью от 9 этажей и общественных зданиях от 5 этажей необходимо проектировать проезды со всех сторон, а для домов меньшей этажности их можно предусмотреть с одной продольной стороны.

«Практика строительства свободных от машин кварталов является распространенной во многих странах Европы и мира. В частности, в Австрии, Германии, Финляндии. Кроме этого, для обеспечения жителей необходимыми паркоместами правительство Германии, например, ввело жесткие штрафы за непостроенные парковки при строительстве многоквартирных домов», - отметил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.