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Украинцам обещают монетизировать все субсидии в 2019 году

11:58, 07 декабря 2018
Недвижимость
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Иллюстрация REUTERS

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«За 27 лет независимости государства мы это делаем впервые, поэтому в 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде «живых денег», которые будут зачислены на специальный счет в банке.

Как сообщал УНИАН, монетизация жилищных субсидий в Украине будет проходить в три этапа: первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов, на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

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Теги: #монетизация субсидий#коммунальные субсидии