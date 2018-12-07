Судьба стройки на Осокорках будет решена на Градостроительном совете

Столичные депутаты приняли предварительное решение о расторжении договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактстройсервис" на Осокорках из-за 65 миллионов гривень долгов.

Сегодня, 06 декабря, на очередной сессии депутатов Киевсовета был рассмотрен вопрос относительно договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактстройсервис" на Осокорках. Столичные депутаты приняли предварительное решение о расторжении этого договора, основанного на информации профильного департамента КГГА, согласно которой компания-застройщик "Контактстройсервис" должен городскому бюджету в 65 миллионов гривень за аренду земли.

Впрочем, сам застройщик эту информацию опровергает: "На уровне Киевской городской власти был создан определенный прецедент. Принято решение, которое не является обоснованным. Почему так произошло – мы хотим узнать именно в Киевской государственной администрации", - подчеркивает начальник службы по связям с общественностью банка "Аркада" Людмила Горицкая, - "Задолженности нет, это подтверждается в налоговой администрации. У нас есть полный пакет документов, подтверждающий, что задолженности нет".

Следовательно, судьба строительства, в которое уже вложили свои средства около 500 семей, решится на Градостроительном совете.

Напомним, 4 декабря во время рабочего совещания мэр столицы Виталий Кличко поручил застройщику создать 3D-макет застройки территории и представить его на Градостроительном совете. На этом совете также планируется еще раз конструктивно обсудить детали развития, обустройства территории и создание рекреационной зоны, на которой настаивает общественность.

"Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, - отметил Кличко. - Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но без согласия общины мы не можем продолжать строительство", - отметил столичный глава.

Добавим, что ГО "Экопарк-Осокорки" является не единственной организацией которая представляет общину Дарницкого района, есть и другие объединения, которые не разделяют позиции, методы и ультимативные требования к будущему экопарку. Поэтому, позиция городской власти заслушать все стороны и учесть их замечания в проекте видится единственно правильной для объединения всех неравнодушных к будущему района.