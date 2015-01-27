Продажи новостроек в США подскочили до многолетнего максимума

Продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 481 тысячи - максимума с июня 2008 года, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США, передает Прайм.

Показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи на уровне 450 тысяч.

При этом показатель за ноябрь пересмотрен в сторону уменьшения — до 431 тысячи с 438 тысяч.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года продажи новых домов в крупнейшей экономике мира в декабре увеличились на 8,8%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.