Компания "Орлан-Инвест групп" получила награду "Выбор года-2018"

8 декабря в Киеве состоялась восемнадцатая церемония вручения наград «Выбор года-2018». В рамках мероприятия был объявлен список товаров и услуг №1 в Украине. Одним из победителей стала компания-застройщик «Орлан-Инвест групп», которая получила первенство в номинации «Девелоперская компания года в Киевской области».

Ежегодно лидеров фестиваля-конкурса «Выбор года» определяют на основе предпочтений потребителей, согласно результатам всеукраинского маркетингового исследования, решению экспертов, представителей рекламного рынка и голосованием уважаемого жюри.

«Для нас награда «Выбор года» - это не просто высокая награда, это признание, символ доверия и доказательство профессионализма всей нашей команды, которая преданно и слаженно работает над каждым проектом компании. Такая важная и желанная победа в данной номинации говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Для нас честь быть первыми среди лучших компаний-застройщиков», - прокомментировал директор компании «Орлан-Инвест групп» Антон Мирончук.

Строительно-инвестиционная компания «Орлан-Инвест групп» - доказательство, что европейское качество жизни для украинцев не заоблачная перспектива, а реальность сегодняшнего дня. Каждый проект – это комфортное и качественное жилье, с неповторимым архитектурным стилем, где хочется не просто жить, а жить на полную.

С «Орлан-Инвест групп» - мечты строятся!