Отопление для украинцев подорожает уже с 1 января

Средний рост тарифов на тепло не превысил роста стоимости газа - 23,5%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.

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Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Тарифы других 8 лицензиатов будут рассмотрены 11 декабря.

"Тарифы рассматривались по обращениям лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", - сообщила Кривенко.

Глава комиссии заверила, что средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января.

"В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", - отметила Кривенко.

Согласно с инфографикой, в среднем тариф для населения вырастет на 12%-24%. А для КП "Комэнергосервис" по Днепропетровской области тариф снизится на 2%.

Председатель НКРЭКУ также отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.

Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не более, чем на 16%.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.