В "Нафтогазе" рассказали, зачем облгазы втягивают потребителей в искусственные долги

Для смены поставщика газа потребитель должен получить справку об отсутствии задолженности, а с долгом потребитель не может сменить поставщика "голубого топлива".

Компании, поставляющие газ для населения, (облгазы, газсбыты) большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, втягивают потребителей в искусственные долги путем доначислений за предыдущие периоды, чтобы лишить клиентов возможности воспользоваться своим законным правом и сменить поставщика газа, заявил на пресс-конференции заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

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По его словам, облгазы создают потребителям искусственные долги, поскольку для смены поставщика газа потребитель должен получить справку об отсутствии задолженности.

"Что делают облгазы, чтобы создать эту задолженность? Все, наверное, помнят последнюю историю с созданием искусственных долгов за счет доначислений объемов газа для приведения к стандартным условиям. Человек по счетчику видит один объем газа, а в платежке - другой. Эта задолженность делается задним числом - за три предыдущих года начисляются дополнительные объёмы", - сказал Хабатюк.

При этом он отметил, что приказ Министерства энергетики и угольной промышленности, по которому должны осуществляться данные начисления, не распространяется на бытовых потребителей, а касается только юридических лиц. Кроме того, доначисления за предыдущие периоды, которые облгазы осуществляют, ссылаясь на решение суда о признании незаконным постановления правительства о снижении нормативов потребления, также сомнительны.

"В судах находится несколько дел, в которых говорится, что на сегодня не существует порядка доначислений за предыдущие периоды. Во-вторых, даже если эти потери облгазов имели место, то только из-за нарушений, которые были допущены вследствие несоблюдения правительством порядка подготовки этого законодательного акта. Гражданский кодекс говорит, что такие возмещения должны происходить за счет не потребителя, а за счет государства", - отметил представитель "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, 7 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 12 декабря правительство на своем заседании создаст специальную комиссию, куда войдут представители правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для глобальной проверки облгазов из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Причиной такого решения стал проведенный мониторинг рынка, который показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществили доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.