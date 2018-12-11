Во Львове установили новый рекорд стоимости недвижимости

Помещение площадью 73 кв. м на площади Рынок продали за 34 миллиона гривень.

В понедельник, 10 декабря управление коммунальной собственности Львовского горсовета на аукционе продало помещения площадью 72,9 м2 на площади Рынок за 34 млн грн. Поэтому стоимость квадратного метра составила 16,8 тыс. долларов США, что стало абсолютным рекордом для Львова.

Об этом сообщает "Захид. нет".

Победителем понедельничного аукциона стало ООО «Львовмедикалцентр», учредителем которого является Юрий Ломага, который является бизнес-партнером львовского предпринимателя Григория Козловского.

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На аукцион выставили помещения первого этажа на площади Рынок, 12, площадью 28,4 м2, и помещения первого этажа на площади Рынок, 13, площадью 44,5 м2, которые соединены между собой. Стартовая цена лота, общей площадью 72,9 м2, составила 12,6 млн грн.

В аукционе приняли участие 9 участников, среди которых Ооо «Холдинг «Гранд Отель», ООО «Холдинг эмоций «!Фест» и ООО «Компания Риэл-Эстейт Груп». Конечная предложение ООО «Львовмедикалцентр» составила 34 000 001 грн ($16,8 тыс./м2 по курсу НБУ) и всего на 1 грн отличалась от ООО «Украинские телекоммуникации».

Предыдущий рекорд стоимости был зафиксирован в 2015 году, когда 11 м2 на вул. Староеврейской продали за $10,3 тыс./м2.