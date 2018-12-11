Еще в шести городах Украины повысили тарифы на отопление

НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для бытовых потребителей еще 6 теплокоммунэнерго. Новые тарифы в силу с 1 января 2019 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила для населения тарифы на отопление 6 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 10%-21% в связи с повышением стоимости газа.

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Так, тариф на производство тепловой энергии для «Винницагортеплоэнерго» повышен на 20%, для «Гортепловодоэнергия» (Хмельницая обл.) на 18%, для «Ривнетеплоэнерго» – на 18%, «Хмельницктеплокоммунэнерго» – 19%, «Черкассытеплокоммунэнерго» – 18%, «Черкасское химволокно» – 21%, «Евро-реконструкция» - 10%, и «Фирма» ТехНова» - 10,8%.

Новые тарифы в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря НКРЭКУ повысила для населения тарифы на отопление 18 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 16,6%.

19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.