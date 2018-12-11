Эксперты положительно оценили ход реформ в строительной отрасли

Эксперты отмечают конструктивный диалог, который ведет Госархстройинспекция с бизнесом по профильным вопросам.

В Украине продолжается волна реформ в различных аспектах взаимоотношений государства, граждан и бизнеса. Не является исключением в этом процессе и реформирование строительной отрасли Украины, надзор за процессами в которой возложено на плечи Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В последние годы, ГАСИ было проведено значительную работу для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлено децентрализацию функций госархстройконтроля, реформировано разрешительную систему и упрощено процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса и введены электронные сервисы в строительстве.

В Европейской бизнес-ассоциации отмечают — диалог между бизнесом и ДАБИ в течение нескольких последних лет был конструктивным, а реформы, которые были внедрены в строительной отрасли в последние годы, воспринимаются положительно.

"Обращение от бизнеса достаточно оперативно рассматривались, проводились консультации и встречи с компаниями. За последние несколько лет таких было около 20. Мы, со своей стороны, можем говорить, что те запросы, которые мы получали от членских компаний отрабатывались прозрачно, эффективно и оперативно", — отмечают в Ассоциации.

Среди реформ, которые положительно повлияли на строительную отрасль, в ЕБА напоминают, что по инициативе ГАСИ было изменено и усовершенствовано на уровне Закона Украины разрешительные процедуры по строительству, реконструкции и принятия в эксплуатацию объектов, а также лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры.

Также, эксперты Европейской бизнес ассоциации отмечают проведенную децентрализацию полномочий ГАСИ и внедрение механизма "Прозрачная ГАСИ".

"Данная система позволяет все бюрократические и потенциально коррупционные процедуры проходить онлайн. Открытая система рассмотрения разрешительных документов является качественным механизмом обеспечения прозрачности разрешительных процедур в строительстве", — подчеркивают в ЕБА.

Внедрение реформ комментируют также в антикоррупционных организациях.

Как отметил эксперт ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков на своей странице в Facebook, внедренный Госархстройинспекцией портал "Прозрачная ГАСИ" — необходимый шаг для оздоровления строительного рынка.

"Электронный кабинет — одно из лучших для этого решений, которое существенно уменьшит риски затягивания, вымогательств, злоупотреблений, особенно когда все будут видеть, чего хочет застройщик и чем это обосновывает", — отметил он.

Эксперты отмечают, что главным показателем эффективности реализуемых реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" — за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.