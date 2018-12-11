В Минрегионе подсчитали, сколько стоит строительство квадратного метра жилья в Украине

Средняя стоимость строительства жилой недвижимости по регионам Украины составляет 11-12 тыс. грн за кв. м. При этом самое дорогое жилье — в Киеве, а самое дешевое — в Кировоградской области.

В Минрегионе подсчитали среднюю стоимость строительства жилья в разных регионах Украины (по состоянию на 1 октября 2018 года).

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Так, дороже всего квадратный метр общей площади квартиры в жилом доме — в г. Киев (13 849 грн с учетом НДС), Харьковской (12 454 грн) и Донецкой (12 446 грн) областях.

Дешевле всего — в Кировоградской (10 071 грн), Житомирской (10 416 грн), Полтавской (10536 грн) и Ивано-Франковской (10 655 грн) областях.

Как пояснили в ведомстве, показатель опосредованной стоимости строительства жилья — это цена в расчете на один квадратный метр общей площади квартир дома. Этот показатель определяется на основании стоимости строительства объекта-представителя, пишет delo.ua.

Показатели применяются:

при определении объемов госинвестиций, направляемых на строительство жилья для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и господдержке в соответствии с законодательными актами Украины;

при определении размера долевого участия госинвестиций в сооружении жилья для таких граждан;

при определении размера льготных кредитов для отдельных категорий граждан с указанной целью.

Как сообщалось, чтобы стимулировать спрос на первичную недвижимость, застройщики в Киеве предлагают малогабаритные квартиры, скидки 5-20% в случае стопроцентной оплаты, программы рассрочки на 2-5 лет, обмен новых квартир на старые.