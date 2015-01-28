Легализовать самострои по «строительной амнистии» можно будет с марта

Легализовать все самовольно построенные сооружения, которые подпадают под действие так называемой «строительной амнистии», можно будет ориентировочно с марта 2015 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (Госархстройинспекция) со ссылкой на главу ведомства Максима Мартынюка.

«Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины разрабатывает порядок ввода в эксплуатацию самовольно построенных объектов, который будет утвержден приказом Минрегиона в рамках так называемой «строительной амнистии». Ориентировочно с марта 2015 все самовольно построенные сооружения, которые подпадают под действие амнистии, можно будет легализовать», - говорится в сообщении Госархстройинспекции.

При этом Мартынюк подчеркнул, что в новом порядке будут установлены предохранительные механизмы, которые не позволят недобросовестным застройщикам легализовать самострои, возведенные в последние годы.

«Предыдущие «строительные амнистии» не охватили свою целевую аудиторию - частные и хозяйственные постройки площадью до 300 кв. м., построенные в начале 2011 года. Зато некоторые попытались выдать свои только построенные произвольные сооружения как подпадающие под амнистию. Мы учли этот опыт. И теперь наряду с предоставлением других документов, необходимо будет подтвердить, что объект имеет возраст более чем четыре года. Например, таким подтверждением может быть оплата счета за коммунальные услуги», - цитирует Мартынюка пресс-служба.

В Госархстройинспекции также отметили, что для легализации самостроя нужно будет обращаться в местный департамент или управление госархстройконтроля. При себе нужно будет иметь документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, где построен объект, отчет-обследование технического состояния конструкций сооружения и техпаспорт здания.

«Документация будет обработана и инспекция зарегистрирует декларацию о введении объекта в эксплуатацию. При этом никакие штрафы с граждан взиматься не будут», - подчеркнули в Госархстройинспекции.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую «строительную амнистию», которая позволяет узаконивать самовольно построенные индивидуальные жилые, садовые и дачные дома.

Справка УНИАН. Упрощенная система регистрации самостроев была введена в 2009 году. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям. По данным Государственной службы статистики, в 2013 году в Украине было введено в эксплуатацию 11,217 млн кв. м жилья. При этом 2,985 млн кв. м жилья (26,6% от общего объема) введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.