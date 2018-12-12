В Украине запретят сплошную застройку в городах

Минрегион ввел максимально допустимый процент застройки земельных участков при размещении новых жилых домов.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и ввело максимально допустимый процент застройки земельных участков при размещении новых жилых домов, который зависит от их этажности.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, новая ГСН "Планировка и застройка территорий» действует с 1 сентября этого года.

"Раньше в Украине любые ограничения этажности жилой застройки отсутствовали. Поэтому микрорайоны застраивались сплошь и хаотично по всему периметру земельных участков. Конечно, ни о каком благоустройстве прилегающей территории, комфортных местах для прогулок и отдыха жителей здесь и не шла речь. Поэтому, чтобы наши города больше не превращались в каменные джунгли, а жители были обеспечены необходимыми комфортными условиями, в новом ДБН мы четко прописали максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от количества этажей. Следовательно, чем выше этажность, тем меньше процент земельного участка отводится на саму застройку и больше на обустройство прилегающей территории, ведь большее количество жителей будет проживать в таких домах", - написал он.

По словам Парцхаладзе, это будет способствовать повышению комфорта проживания и качества жизни людей и сделает невозможным сплошную застройку в городах.

Он отметил, что, согласно ГСН, при размещении на земельном участке одного или группы жилых домов необходимо обязательно соблюдать расчетные показатели предельных параметров застройки: при размещении жилого дома в 3 этажа (без учета мансарды) процент застройки земельного участка должен составлять 50%, 4-5 этажей -45%, 6 -8 этажей - 40%, 9-10 этажей - 35%, 11 этажей и выше - 30%.

"Если, например, проектируется новый 11-этажный жилой дом, то максимально допустимый процент застройки земельного участка составляет 30%, а остальные 70% отводятся на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок", - пояснил Парцхаладзе.

По словам замминистра, при проектировании нескольких жилых домов разных этажей, при расчетах принимается их средняя этажность.

«Норма касается исключительно нового строительства. При реконструкции кварталов застройки данные показатели не применяются, а принимаются в соответствии с существующими размерами земельного участка и процента площади застройки», - сообщил Парцхаладзе.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.