При нынешних темпах для обеспечения жильем граждан-очередников понадобится более ста лет - первый вице-президент Конфедерации строителей

Лысов подчеркнул, что причиной сложившейся ситуации является отсутствие единой комплексной жилищной политики государства.

При нынешних темпах для обеспечения жильем 600 тыс. граждан, которые находятся в квартирной очереди, понадобится более ста лет.

Об этом в интервью СМИ рассказал первый вице-президент Конфедерации строителей Игорь Лысов. "Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наше государство по объемам жилья и обеспечению им населения существенно отстает от европейских стран. Уровень доходов большинства населения не позволяет покупать жилье не только по рыночным ценам, но и по себестоимости. Поэтому, как следствие, сейчас в квартирной очереди находится более 600 тыс. граждан. Чтобы обеспечить их жильем, при нынешних темпах понадобится более ста лет", - сказал Лысов.

По его словам, также в быстром решении жилищного вопроса сейчас нуждаются участники АТО и более 1,5 млн внутренних переселенцев.

При этом, программы обеспечения граждан жильем, которые существуют на сегодняшний день, "распылены между многочисленными исполнителями, что не обеспечивает комплексного подхода и не соответствует финансовым возможностям государства".

В целом это приводит к неэффективному использованию государственных средств, замедлению темпов развития регионов и ежегодному замедлению темпов улучшения жилищных условий, а также создает предпосылки для коррупции.

"В качестве примера, из-за недостаточности финансирования, программой обеспечения граждан доступным жильем за все годы ее существования смогли воспользоваться только 3,5 тыс. семей", - отметил Лысов. Он подчеркнул, что причиной сложившейся ситуации является отсутствие единой комплексной жилищной политики государства.

«Чтобы ситуация начала меняться в лучшую сторону нашими стратегическими целями должны стать: создание условий для реализации гражданами их конституционных прав на жилье и гарантии прав собственности в жилищной сфере; содействие внедрению рыночных механизмов, обеспечивающих доступность жилья гражданам в соответствии с их платежеспособности, обеспечения социальной защиты малоимущих граждан, гарантировать им жилищные условия в соответствии с установленными социальных стандартов; обеспечение высокого уровня безопасности и комфорта проживания на соответствующей территории, развитие необходимой сети объектов социальной инфраструктуры; создание условий функционирования эффективных рынков жилья и жилищно-коммунальных услуг в соответствии по спросу потребителей», - подчеркнул представитель Конфедерации.

В то же время, Лысов считает, что жилищная политика Украины должна вобрать в себя положительные наработки стран с развитой рыночной экономикой, ведь для значительной части населения съем жилья, наряду с приобретением его в собственность, является одним из основных видов обеспечения жильем.

«Для обеспечения мобильности, трудовой миграции населения и предотвращения социальных проблема в мире широко развит цивилизованный рынок арендного жилья, предназначенного для сдачи в долгосрочную аренду… Привлечение средств на финансирование строительства арендного жилья, в том числе создание государственного фонда арендного жилья, должно осуществляться на условиях, которые позволят обеспечить долгосрочную окупаемость проекта. Источниками такого финансирования могут быть средства, привлеченные с международного рынка заимствований, а также путем эмиссии государственных ценных бумаг», - подчеркнул Лысов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сентябрь единственная программа в Украине по предоставлению жилья переселенцам и участникам боевых действий была заблокирована из-за отсутствия порядка использования средств. В октябре Кабинет министров утвердил новый порядок программы «Доступное жилье» для населения, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

Количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на ноябрь текущего года составило 1 млн 521 тыс. 038 человек.

Справка УНИАН. Игорь Лысов занимает пост вице-президента Конфедерации строителей Украины с 2011 года. Кроме того, Лысов является почетным президентом строительной компании «Лико–Холдинг», а таже был народным депутатом Верховной Рады 6-го созыва и входил в Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно–коммунального хозяйства и региональной политики