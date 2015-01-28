Катарская компания может купить владельца делового квартала в Лондоне за $4 млрд

Компания владеет одним из крупнейших финансовых центров Лондона, районом Canary Wharf, ее могут приобрести за 4 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на Reuters.

Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority вместе с партнерами предложили в декабре акционерам Songbird 3,50 фунта стерлингов (5,28 доллара) за акцию. Таким образом, общая сумма сделки достигнет 4 миллиарда долларов, или 2,65 миллиарда фунтов стерлингов, отмечает агентство.

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QIA уже принадлежит 29% акций Songbird. В свою очередь компании Songbird принадлежит 70% Canary Wharf Group. Brookfield Property Partners принадлежит 22% акций Canary Wharf Group.

Компания Songbird заявила, что не смотря на то, что стоимость недвижимости недооценена, катарский консорциум не имеет конкурентов, готовых предложить более выгодные условия. В начале января Songbird сообщала, что предложение в 3,5 фунта стерлингов за акции компании было на 8% ниже реальной стоимости акций компании в 3,81 фунта (5,75 доллара) за акцию на конец ноября 2014 года.

Стоимость акций Songbird по состоянию на 14.58 увеличивалась на 7,47%, составляя 3,45 фунта стерлингов (5,21 доллара) за акцию.

Агентство отмечает, что акционеры Songbird должны решить вопрос о принятии условий сделки до 29 января.

Ранее УНИАН сообщал, что Лондон могут закрыть для богатых иностранцев.