Кабмин уволил главу Госархстройинспекции Кудрявцева

По словам чиновника, такое решение было принято в связи с заказной кампанией против него.

Кабинет министров освободил от должности главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГАСИ.

"Правительство приняло решение о моем увольнении. Я не буду комментировать это решение. Ведь главное - это не должность, а чтобы начатые в области строительства реформы не остановились и были полностью реализованы. Надеюсь, все, что было сделано за 3,5 года, будет продолжено, и украинская строительная отрасль будет развиваться по европейским стандартам", - цитирует пресс-служба Кудрявцева.

По словам чиновника, такое решение было принято в связи с заказной кампанией против него.

"Как государственный служащий, с момента своего назначения на эту должность, я придерживался Конституции и законов Украины и выполнял все поручения правительства. Убежден, все инсинуации вокруг якобы моего несуществующего диплома являются сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства. Все реформы повлияли не только на показатели в рейтинге Doing Business. Они ударили по теневым коррупционным схемам в госархстройконтроле. Именно поэтому началась заказная кампания против меня. Я предоставил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и, идя на государственную службу, имел необходимое украинское образование", - отметил Кудрявцев.

Он подчеркнул, что за время его руководства реализовано множество реформ.

"Реализована реформа децентрализации, максимально упрощены разрешительные процедуры в строительстве, на законодательном уровне созданы механизмы для противодействия строительным аферам, внедрены электронные сервисы, налажен открытый диалог с бизнесом, что подтверждают Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата в Украине. Внедрена вместе с правительством и Минрегионом онлайн-система "ПРОЗРАЧНАЯ ГАСИ", начата работа по реализации "Электронного кабинета застройщика", - сообщил Кудрявцев.

По его словам, доказательством эффективности реализованных реформ является существенное продвижение Украины в рейтинге Doing Business.

"За два года по показателю "Получение разрешения на строительство" Украина поднялась на 110 пунктов и заняла в 2018 году 30-е место. Такой стремительный рост Украина не демонстрировала ни по одному индикатору рейтинга", - отметил Кудрявцев.

Справка УНИАН. Алексей Кудрявцев назначен главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины распоряжением Кабинета министров от 26 июня 2015 года. В системе органов госархстройконтроля Кудрявцев работал с 2014 года. В частности, он возглавлял территориальный орган Госархстройинспекции в Киевской области.