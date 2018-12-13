Кудрявцев считает свое увольнение с должности главы ГАСИ местью за проведенные реформы, ударившие по коррупционным схемам

Кабмин уволил Алексея Кудрявцева с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 12 декабря.

Уволенный с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Алексей Кудрявцев связывает соответствующее решение Кабмина с заказной кампанией против него со стороны структур, недовольных реформами в отрасли, в том числе ударившими по теневым коррупционным схемам в госархстройконтроле.

Об этом идет речь в его официальном заявлении.

«Как государственный служащий, с момента своего назначения на эту должность, я придерживался Конституции и Законов Украины и выполнял все поручения правительства. Убежден, все инсинуации вокруг якобы моего несуществующего диплома являются сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства», - идет речь в заявлении Кудрявцева.

По словам чиновника, за время его руководства ГАСИ была реализована реформа децентрализации, максимально упрощены разрешительные процедуры в строительстве, на законодательном уровне созданы механизмы для противодействия строительным аферам, внедрены электронные сервисы, налажено открытый диалог с бизнесом, что подтверждают Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата в Украине.

Также он напомнил, что за это время совместно с Кабмином и Минрегионом была внедрена онлайн-система ПРОЗРАЧНАЯ ГАСИ и начата работа по реализации «Электронного кабинета застройщика».

«И это не пустые слова. Доказательством эффективности реализованных реформ является существенное продвижение Украины в рейтинге Doing Business – за два года по показателю «Получение разрешения на строительство» Украина поднялась на 110 пунктов и заняла в 2018 году 30-е место. Такой стремительный рост Украина не демонстрировала ни по одному индикатору рейтинга», - подчеркнул Кудрявцев.

В то же врем, по мнению чиновника, все эти реформы повлияли не только на показатели в рейтинге Doing Business, но и одновременно ударили по теневым коррупционным схемам в госархстройконтроле.

«Именно поэтому началась заказная кампания против меня. Я предоставил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и идя на государственную службу имел необходимое украинское образование. Однако правительство приняло решение о моем увольнении. Я не буду комментировать это решение. Ведь главное это не должность, а чтобы начатые в области строительства реформы не остановились и были полностью реализованы. Надеюсь, все, что было сделано за 3,5 года, будет продолжено и украинская строительная отрасль будет развиваться по европейским стандартам», - подытожил Кудрявцев.

Напомним, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Причиной увольнения в правительстве назвали якобы нарушение Кудрявцевым присяги госслужащего, а именно – якобы наличие «фальшивого диплома».