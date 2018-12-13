Эксперт спрогнозировал цены на недвижимость в Украине в 2019 году

По словам эксперта, цены на недвижимость в 2019 году будут стабильными, а основной интерес будет сосредоточен на эконом-сегменте.

Цены на недвижимость в Украине в 2019 году будут стабильными, а количество новых проектов на первичном рынке уменьшится.

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Такой прогноз высказал УНИАН глава комитета по информационным технологиям сервисов и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

"Мы не прогнозируем, что 2019 год будет сильно отличаться от 2018 года. Хотелось бы надеяться, что он будет успешнее, но следующий год выборный. Поэтому скорее всего все будет стабильно с точки зрения цен… Последние годы цены падали, но темпы падения уменьшались с каждым годом. В 2017 году средние цены по пяти крупнейшим городам Украины падали каждый месяц на 0,7%, а в 2018 году на 0,1%. Скорее всего, в 2019 году цены будут стабильны", - сказал он.

По словам Бразаса, основной интерес будет сосредоточен на эконом-сегменте.

Он также отметил, что активность покупок в последние годы возрастает. "От года к году активность на рынке в среднем растет на 10%. Поэтому активность покупок, я думаю, будет и дальше увеличиваться. Однако 2019 год даст немного меньшую цифру, так как это предвыборный год", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что на первичном рынке темпы прироста новых проектов уменьшатся, так как застройщики последние годы очень активно работают и на данный момент очень много предложения на рынке.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Госстата, квартиры на вторичном рынке в третьем квартале 2018 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4%, а на первичном рынке - на 5,5%.