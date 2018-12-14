ГФС похвасталась ростом поступлений от налога на недвижимость

С начала года поступления от налога на недвижимость в Украине выросли почти на 70%.

Сумма налога на недвижимость, который физические лица уплатили в местные бюджеты, в январе-ноябре 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 69,4% – до 753,2 миллиона гривень с 444,7 миллиона гривень годом ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Сформировано более 1,2 миллиона налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тысяч физических лиц - владельцев такой недвижимости. К уплате определен налог на общую сумму 922 миллиона гривень, что на 426,8 миллиона гривень больше, чем в 2017 году (495,2 миллиона гривень)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что физлица должны уплатить данный налог в течение 60 дней с момента вручения налогового сообщения-решения.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов.

Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).

В 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 миллиарда гривень налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В 2018 году налогоплательщики платят налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за отчетный 2017 год.