Минэнергоугля предлагает пересмотреть нормы потребления газа

По состоянию на 1 октября этого года 24,9% домохозяйств не оснащены счетчиками газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров пересмотреть нормативы потребления газа для населения без газовых счетчиков.

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Об этом говорится в проекте правительственного постановления, подготовленного Минэнергоугля.

Согласно документу, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне 5,8 кубометра на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 кубометра на период с октября по март.

Норма потребления для домохозяйств с газовой плитой и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в случае принятия проекта постановления составит 8,3 кубометра на апрель-сентябрь и 13,7 кубометра на октябрь-март.

Потребление газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем предлагается установить на уровне 20 кубометров в период с апреля по сентябрь, 25 кубометров – на октябрь-март.

Во время отсутствия централизованного горячего водоснабжения норму потребления на одного человека для домохозяйств с газовой плитой предлагается установить на уровне 8,3 кубометра (апрель-сентябрь) и 13,7 кубометра (октябрь-март).

В пояснительной записке указано, что по состоянию на 1 октября этого года 3,3 миллиона домохозяйств, или 24,9%, не оснащены счетчиками газа.

Как сообщал УНИАН, в декабре население получило платежки с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе "Региональной газовой компании", в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф.

7 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено провести глобальную проверку облгазов из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

11 декабря заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк заявил, что облгазы втягивают потребителей в искусственные долги путем доначислений за предыдущие периоды, чтобы лишить клиентов возможности воспользоваться своим законным правом и сменить поставщика газа.

В августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом. В настоящее время в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.