Президента призвали способствовать разработке законопроекта об обеспечении жильем переселенцев

Как сообщила УНИАН пресс-служба Строительной палаты, решение обратиться к главе государства было принято на заседании комитета по вопросам развития проектов малобюджетного жилья для переселенцев и участников АТО.

«Было принято решение обратиться к президенту Украины с предложением дать поручение Кабинету министров срочно разработать проект закона об обеспечении жильем вынужденных переселенцев. Подготовить конкретные предложения Строительной палаты Украины к указанному закону относительно упрощения и эффективного решения жилищных проблем вынужденных переселенцев. Предложить включить в состав рабочей группы по вопросам подготовки этого закона представителей Строительной палаты Украины», - говорится в сообщении.

По словам члена президиума Строительной палаты, директора компании «Укрсервекс» Анатоля Карминского, необходимость такого решения обусловлена отсутствием нормативной базы для строительства индивидуального односемейного жилья в Украине.

«К большому сожалению, мы сегодня пребываем вне правового поля. К сожалению, государственных норм на строительство индивидуального семейного жилья не существует. Время и порядок разработки этих норм не определены», - пояснил Карминский.

В свою очередь член президиума Строительной палаты и президент компании «ГЕОС» Михаил Голица отметил, что решение проблем переселенцев должно начинаться с создания нормативной базы, которая будет отвечать на вопрос: кто и в каких регионах имеет право на получение жилья, и на каких условиях они получают это жилье. Голица также остановился на проблеме выделения земли под строительство. По его словам, процедура выделения земли через аукционы является довольно сложной и длительной, а чиновники на местах не особо охотно занимаются подготовкой документов на аукционы.

«Сегодня строительные компании не имеют возможности строить доступное жилье для переселенцев. Никто нам землю не выделит, так как свободные земельные участки идут через аукционы. Для того чтобы вынести участок на аукцион, нужно подготовить документы. Поэтому нужно признать, пока Кабинет министров Украины не примет решение о необходимости строительства жилья для переселенцев, строительные компании не смогут самостоятельно решить этот вопрос», - подчеркнул Голица.

В то же время, по словам члена строительной палаты и гендиректора «Строительной производственно-коммерческой компании «Федорченко» Виктора Федорченко, еще одной существенной проблемой, усложняющей строительство доступного жилья для переселенцев, являются сложные процедуры подключения к инженерным сетям монополистов.

«Нужно немедленно решить вопрос с природными монополиями, такими как: облэнерго, облгаз, местные водоканалы и другие структуры, которые усложняют процесс возведения жилья», - заявил Федорченко.

Исходя из этого, на заседании комитета было принято решение разработать схему строительства жилья для переселенцев, а также инициировать пересмотр постановлений Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, касающихся нового строительства.

Как сообщал УНИАН, по данным заместителя генерального секретаря ООН Джеффри Фелтмана, по состоянию на средину января количество внутренних переселенцев в Украине из-за военных действий на востоке страны возросло до 850 тыс. чел., еще более 600 тыс. переселились в соседние страны.

Справка УНИАН. Строительная палата Украины создана в 2005 году для содействия и защиты интересов предприятий строительной отрасли Украины. По уставу и полномочиям организация наделена правами и обязанностями отраслевой торгово-промышленной палаты. Является одним из учредителей Конфедерации строителей Украины.