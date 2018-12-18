Фонд госимущества перевыполнил годовой план по аренде на 40%

В госбюджет перечислено 1,42 миллиарда гривень.

Фонд государственного имущества Украины с начала этого года получил от аренды государственного имущества 1,419 миллиарда гривень, что на 42% больше годового плана.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

"Государственное имущество пользуется спросом, и оно должно приносить доход. Однако до сих пор огромная часть имущества находится в упадке, пустует или незаконно сдается в аренду их балансодержателем", - написал он, добавив, что до конца года планируется получить от аренды госимущества 1,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Трубаров заявил о выполнении годового плана поступлений от аренды госимущества.

По словам Трубарова, к концу года общая сумма от аренды составит около 1,5 миллиарда гривень.

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 миллиарда гривень.