Фонд госимущества перевыполнил годовой план по аренде на 40%
Фонд государственного имущества Украины с начала этого года получил от аренды государственного имущества 1,419 миллиарда гривень, что на 42% больше годового плана.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.
"Государственное имущество пользуется спросом, и оно должно приносить доход. Однако до сих пор огромная часть имущества находится в упадке, пустует или незаконно сдается в аренду их балансодержателем", - написал он, добавив, что до конца года планируется получить от аренды госимущества 1,5 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября Трубаров заявил о выполнении годового плана поступлений от аренды госимущества.
По словам Трубарова, к концу года общая сумма от аренды составит около 1,5 миллиарда гривень.
Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 миллиарда гривень.